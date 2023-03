Eila Ilolan lapsuudessa Onkilahdessa uitiin, ja sinne hukutettiin kissanpennut

Moni työntekijä tuli Forssasta

Ilolan sukujuuret ovat Forssassa, josta hänen vuonna 1901 syntynyt isänsä ja tämän sisarukset muuttivat sisällissodan jälkimainingeissa pois 1920-luvulla. Ilolan tietojen mukaan puuvillatehtaan työntekijöistä neljännes oli kotoisin Forssasta.

– Heitä tuli Vaasaan kahdeksan, isä mukaan lukien. Vaasassa oli puuvillatehtaassa töitä ja tehtaan vuokra-asuntoja. Forssassa tehtaat seisoivat.

Palosaaren keskustassa oli tuolloin puuvillatehtaan työntekijöille rakennettuja asuintaloja, joita kutsuttiin Kapernaumiksi, Betlehemiksi ja Jerusalemiksi.

– Ja nykyisen Ruukinkartanon takana, Valhallantien paikkeilla, oli puuvillan paritaloja, joita sai vain, jos perheessä oli puuvillatehtaassa työskentelevä mies. Nainen ei niitä saanut, vaikka olisi ollut yksinhuoltaja.

Ilola oleskeli puuvillatehtaan alueella paljon koulun jälkeen, koska hänen äitinsä oli siellä töissä. Myös hänen isänsä kävi töissä, eikä hänellä ollut hoitopaikkaa. Koti oli kylmä hellahuone.

– Talvella kiersin joskus tehtaan pihalla ympyrää, ja vahti sanoi, että tule vahtikoppiin lämpimään.

Hän muistaa myös, kuinka lapset saivat koulussa kuulla 1930-luvulla, että sota on alkanut.

– Opettaja sanoi luokassa, että Viipuria ja Helsinkiä on pommitettu. Hän sanoi, että menkää kotiin ja lukekaa lehdestä, mitä on tapahtunut. Me lapset emme tienneet, mitä sota on.