Elektronisen musiikin kansainvälinen supertähti Vaasaan – Bigday Summer Festival järjestetään kampusrannassa kesällä

Elektronisen tanssimusiikin kansainvälinen tähti saapuu esiintymään Vaasaan ensi kesänä, kun Bigday Summer Festival järjestetään 14.–15.7.

Festivaalin suurin nimi on saksalainen supertähti Robin Schulz, joka on myynyt maailmanlaajuisesti yli 250 kulta- ja platinalevyä. Artistin kappaleita on striimattu pelkästään Spotifyssä lähes 5 miljardia kertaa.

Schulz esiintyy festivaalin päätöspäivänä lauantaina. Aikaisemmin tuottaja-dj-muusikko on esiintynyt Suomessa Raumanmeren juhannuksen pääartistina viime vuonna, Weekend Festivalilla Helsingissä ja Aurafestillä Turussa.

– Häneltä tulee koko ajan uusia hittejä, uusimpana Miss You, joka soi taas jokaisella radioasemalla ja kaikkien soittolistoilla. Robin Schulz on ollut yksi toivotuimpia artisteja meiltä, sanoo festivaalin promoottori Henrik Hagnäs.