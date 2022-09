Energistä taidetta Vaasan kasarmialueella

Nuoret miehet tekevät taidetta

Black Wall Galleryn nuorten näyttely on virkistävä ja energinen. Vaasan taiteilijaseura halusi antaa mahdollisimman monille nuorille mahdollisuuden osallistua gallerianäyttelyyn ja kutsui tällä kertaa mukaan alle 35-vuotiaita taiteentekijöitä, niin harrastajia kuin ammattilaisia. Sanaa on levitetty esimerkiksi Taikonin kuvataideoppilaille ja Vaasan taidekerhoon.

Mukana on myös pitkälle edenneitä harrastajia ja kuvataiteilijaksi valmistuneita, kuten Melika Mashmul.

Tekijöiden ikähaitari on 14–35 vuotta, ja suurin osa tekijöistä on noin 20-vuotiaita. Näyttelyn nuorin osallistuja on 14-vuotias Rasmus Mäkiluoma.

– Mukavaa, että mukana on myös paljon poikia ja miehiä, sanovat juryyn kuuluneet Tuija Arina-Sundelin ja Sirpa Seppelin Vaasan taiteilijaseurasta.

Aatu Tapiolla, 19, on näyttelyssä kaksi isoa, voimakasta maalausta. Teoskokonaisuuteen kuuluvat myös hänen käyttämänsä maalausvälineet: pesusieni ja pensseli. Pepe Rissaselta, 17, on näyttelyssä kolme valokuvaa.

Teokset on tehty eri tekniikoilla ja tyylillä. On huumoria, mainioita ideoita, vakavuutta ja anarkista asennetta. Jopa hersyvää naivismia löytyy Reetta Eerolalta maalauksessa Pyhimys pulahtaa jäihin.

Vaasan taiteilijaseura juryttämä näyttely Black Wall Galleryssa 9.10. asti. Mukana Sini Konst, Melika Mashmul, Hannes Hokkanen, Reetta Eerola, Josefin Hamberg, Lempi Sillankorva, Jukka Köykkä, Sofia Kannasto, Johanna Hankilanoja-Pulkkis, Rasmus Mäkiluoma, Aatu Tapio, Katri Pulkkinen, Plamena Sakazova ja Pepe Rissanen.