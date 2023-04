Epäusko toi harmia ja sisua Sebastian Strandvallille

Pelipaikka on voitettava

Täysin entisellään asiat eivät kuitenkaan ole.

Strandvall on harjoittelussa joutunut tinkimään omasta erikoisalastaan: vapaapotkuista, kulmapotkuista ja rangaistuspotkuista.

– En ole pystynyt treenaamaan futiskentällä ekstraa, esimerkiksi vapaapotkuja. En voi jäädä potkimaan varsinaisen treenin jälkeen. Ennen treenasin tosi paljon ylimääräistä, vapareita ja laukauksia ylipäätään.

– Kaikki muu, mikä liittyy treeneihin ja pelaamiseen, sujuu kuitenkin hyvin ja tuntuu luontevalta. Peruskestävyyskin on hyvällä tasolla.

Juuri alkaneen kauden aikana Strandvall arvelee roolinsa VPS:ssa löytyvän edelleen erikoistilanteiden tiimoilta, jos hän vain onnistuu ”myymään” itsensä uudelleen valmennusjohdolle.

– On huipputärkeää saattaa itsensä pelikuntoon, jotta on valmentajan käytettävissä. Jos pelaaja ei ole käytettävissä, hän ei ole valmentajalle tärkeä. Se on osa lajin luonnetta.

– Kun on noin kauan pois kuin minä olin, tuntuu, että voi tavallaan unohtua. Minun pitää voittaa pelipaikkani takaisin. Sopimus tai vanhat meriitit eivät takaa mitään, pelipaikka pitää ansaita omalla kyvykkyydellä ja valmiudella.

Strandvallilla on meneillään VPS:ssa 11. kausi.

Jalkapalloliigaa

VPS:n seuraava kotipeli on lauantaina 15.4.

Vastaan asettuu HJK.