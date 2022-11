Erilaisia kissanomistajia

Kroonisesti sairas kissa

Kissat saattavat sairastaa jotain pitkäaikaissairautta. Tavallisimpia ovat diabetes, nivelrikot, astma, sydänviat tai kilpirauhasen liika- tai vajaatoiminta.

Ihmiset vähän kavahtavat ottaa tällaista kissaa, onhan lääkitys usein elinikäinen. Olemme iki-onnellisia, kun tällainen kissa saa kodin. Silloin sitoudutaan lääkitsemään ja hoitamaan kissaa sen viimeiselle portille saakka.

Meille tuotiin kesällä Palosaarelta ulkona pitkään vaellellut kissa. Myöhemmin omistaja sai tietää kissan olevan meillä, mutta ei siitä piitannut, eikä sitä takaisin hakenut.

Kissa söi paljon ja oli vilkas – vähän liikaakin. Käytimme sen eläinlääkärissä. Diagnoosi oli kilpirauhasen liikatoiminta ja lääkitys loppuelämäksi.

Tuskailimme, kuka tällaisen ottaa. Kissa oli ihana, sosiaalinen ja leikkisä, mutta se hoito.

Sitten eräänä päivänä tapahtui ihme. Tuli perhe, joka halusi juuri tuon kissan. Sairaus ja lääkitys eivät olleet perheelle mikään ongelma, he eivät olleet siitä moksiskaan.

Kissalle on helppo antaa lääke aamuin illoin. Perheen asenne on kohdillaan, ja he olivat meille kiitollisia, kun kissa oli korjattu talteen.

Kissatalon joulumyyjäiset järjestetään 27.11. kello 11–16 Palosaaren järjestötalolla osoitteessa Vapaudentie 27. Myytävänä on muun muassa keittoa, vohveleita, leivonnaisia, kalentereita, joulukortteja, arpoja ja kannatustuotteita.

Kirsti Koivula