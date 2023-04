Ero on miehelle usein yllätys – Vaasaan perustetaan isille oma eroryhmä

Ero voi olla yllätys

Onko ero miehelle sitten jotenkin erilainen kuin naiselle? Tarvitseeko hän eron jälkeen erilaista tukea kuin nainen?

Ei välttämättä, mutta ehkä kuitenkin.

– Miehet ovat yleensä erossa ja sen jälkeen enemmän yksin kuin naiset, vaikka tietenkin tämä on yksilöllistä. Ero tulee monelle miehelle täytenä yllätyksenä, sillä naiset laittavat miehiä useammin eron vireille, sanoo Vaasan ensi- ja turvakodin ohjaaja Sam Jansson.

Kirkon perheneuvoja Sami Saharinen lisää, että naiset ovat tottuneet puhumaan asioista, ja heillä on yleensä enemmän sanoja tunteille kuin miehillä. Lisäksi he ovat eron jälkeen toiminnallisempia.

– Moni mies on todella yksin, eikä hänellä ole välttämättä yhtään ystävää, Jansson lisää.

Ehkä juuri näistä syistä ero voi olla miehelle suurempi ja raskaampi asia kuin naiselle.

– Hän on voinut ajatella, että kunhan liitto on koossa, niin kaikki on hyvin. Silti tunneyhteys puolisoon on voinut jäädä jakamatta, ja suhteesta on jäänyt puuttumaan jotakin, Saharinen sanoo.