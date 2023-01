Esteetön teatterikokemus on nyt mahdollinen – Vaasan kaupunginteatteri sai uuden hissin

Vaasan kaupunginteatteriin on asennettu uusi, esteetön hissi. Nyt ravintola Kulman sisäänkäynniltä pääsee kulkemaan näppärästi niin teatterin eri saleihin, lippukassalle kuin ravintolaankin.

Esteetöntä sisäänkäyntiä on Vaasan kaupunginteatterin teatterinjohtaja Seppo Välisen mukaan suunniteltu pitkään.

– Talon keskeisenä arvona on yhdenvertaisuus. Esteetön sisäänkäynti on kulkenut aiemmin henkilökunnan tilojen kautta, mikä on eriarvoistanut niin katsojia kuin työntekijöitäkin, Välinen kertoo.