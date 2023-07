Etelä-Klemettilän ratapihan kaavoitus alkaa – Korsholmanpuistikolle silta

Puumakasiinit puretaan aikanaan

Tällä hetkellä kaavoitettavaksi tulevalla paikalla Opistokadun varrella sijaitsee muun muassa vanha tavaraterminaali, jossa avattiin kesäkuussa Graffitilandia.

Terminaalin keskellä on tiilirakennus ja sen molemmin puolin kaksi puista makasiinirakennusta.

– Keskellä oleva tiilirakennus säilytetään, ja suunnitelmissa on, että sen yhteyteen tulisi torialue. Puumakasiinit on tutkittu ja todettu, että ne ovat kunnoltaan sellaisia, että ne saavat aikanaan väistyä uuden rakentamisen tieltä, Vaasan kaupungingeodeetti Petur Eklund kertoo.

Aiemmin ratapihana toiminut alue on pitkälti rakentamatonta.

Radan varrelle kaavaillut asunnot olisivat keskikooltaan 50 neliömetriä ja pääosin kaksioita ja kolmioita. Myös yritystoiminta huomioidaan kaavamuutoksessa, sanoo Eklund.

– Molempia tarvitaan, asuntoja ja yrityksiä.

Valtion omistaman alueen lisäksi Etelä-Klemettilässä on Vaasan kaupungin sekä yksityisten omistamia tontteja. Tälle alueelle, Myllärinkadun ja Sairaskodinkadun välillä oleviin kortteleihin on kaavailtu koteja noin 1 000 vaasalaiselle. Alue on tällä hetkellä kaupan ja pienteollisuuden käytössä.