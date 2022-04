FC Kiisto nousee upeasti ensi kaudeksi Futsal-Liigaan

Vaasalaisen FC Kiiston miesten futsaljoukkue nousee ensi kaudeksi Futsal-Liigaan. Seuran nousu ylimmälle sarjatasolle varmistui jo maaliskuussa, ennen viimeisiä pelejä.

Futsal-Ykkösessä on pelannut tällä kaudella 12 joukkuetta ympäri Suomen. Tämä on tarkoittanut sitä, että Kiiston joukkue on saanut kauden aikana matkustaa paljon. Sama tahti jatkuu Liigassa.

FC Kiiston maalivahti Teemu Kulmala kertoo, että kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun vaasalainen joukkue pelaa Futsal-Liigassa.

Ruutupaidat pelasi korkeimmalla sarjatasolla viimeksi kaudella 2017–18. Tuo kausi päättyi kuitenkin tämän seuran putoamiseen, ja Ruutupaitojen toiminta siirtyi Kiiston alle.

– Joukkueessamme pelaa useita pelaajia, jotka ovat aikoinaan pelanneet Futsal-Liigaa Ruutupaidoissa. FC Kiistolle tuleva kausi on ensimmäinen Liiga-vuosi.

Ruutupaidat saavutti SM-hopeaa kaudella 2004–05 ja SM-pronssia kaudella 2006–07.