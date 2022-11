FC Sport Vaasalta ja VPS:lta iso peliliike – Tavoitteena naisten korkein sarjataso

Resurssien turvaamista

FC Sport Vaasalle edustusjoukkueen siirtyminen isomman toimijan alaisuuteen on resurssikysymys.

– Naisten edustusjoukkueen siirtämisellä VPS Oy:n alaisuuteen mahdollistetaan edustusjoukkueelle riittävät resurssit ja edellytykset toimia, sanoo seuran puheenjohtaja Veera Sohlberg.

– Edustusjoukkueen toiminta vaatii sekä taloudellisia että henkilöresursseja. Yhteistyössä VPS Oy:n organisaation kanssa mahdollistamme omien junioreiden pelaajapolun jatkumisen naisten edustusjoukkueeseen saakka.

FC Sport Vaasan muu toiminta ei Sohlbergin mukaan muutu.

– Seura jatkaa tyttö- ja naisjalkapallo- sekä futsal-toimintaa, linjaa Sohlberg.

FC Sport Vaasa ry on vuonna 2013 perustettu seura, jolla on yli 400 rekisteröityä pelaajaa. Se on samalla Vaasan kolmanneksi suurin jalkapalloseura VPS Junioreiden ja IFK Vasan jälkeen. FC Sport Vaasa pelaa futsalia naisten liigassa.

VPS on syksyn aikana tehnyt toisenkin pelaajapolkuaan laajentavan ja muuttavan ratkaisun, kun VPS Juniorit vahvisti A-juniorijoukkueen perustamisen.

A-juniorit harjoittelevat miesten Kolmosessa pelaavan VPS Akatemian kanssa, ja joukkue osallistuu SM-karsintasarjaan. Joukkueen valmennuksesta vastaa Emil Furcht, joka kaudella 2022 valmensi Kakkosen porteille yltänyttä akatemiajoukkuetta.