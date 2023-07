Festivaalityöntekijä Niclas Buss roudaa ja hakee Vaasan lentokentältä tähtiä: "Monesti joutuu improvisoimaan, mutta kaikki hoituu aina lopuksi"

Kun festivaalityöntekijä Niclas Buss hakee Korsholman musiikkijuhlien artistin lentokentältä tai rautatieasemalta, hän ei tarvitse mukaansa mitään kylttejä.

– Oikean henkilön tunnistaa kyllä siitä, kun hän kantaa soitinkoteloa. Sitten voi mennä kysymään, että ”Hello, are you this person...”.

Kitaransoiton opettajana työskentelevä Niclas Buss, 39, on loma-aikanaan töissä festivaalilla nyt jo 17. kertaa. Hän aloitti roudarina ja vastaa nyt lavajärjestelytiimistä.

Lavajärjestäjät huolehtivat, että erikoissoittimet on roudattu paikalle, muusikoille on soittotelineet, nuottivalot ja tuolit.

– Isojen soittimien, kuten cembalon ja harpun, siirtäminen on aina iso projekti, Buss sanoo.

Keskiviikkona alkavat Korsholman musiikkijuhlat tuo Vaasaan viikon aikana yli 40 instrumenttinsa huipputaitajaa. Konsertteja on yli kaksikymmentä eri puolilla seutua.

Jotta tavarat ja artistit ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja kävijät voivat nauttia korkealaatuisesta kamarimusiikista hienoissa konserttipaikoissa, tarvitaan liuta työmyyriä järjestelyihin.

Menimme katsomaan, mitä kaikkea kulissien takana tapahtuu.