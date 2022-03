Filip Riska poistui liigajäiltä maisterina

Kulttipelaaja. Neloskentän väsymätön rouhija. Suomen mestari. Sellaisia jääkiekkoilijoita on Suomessa ollut monta. Mutta yksikään toinen ei ole liigauransa aikana yltänyt samaan akateemiseen saavutukseen kuin Vaasan Sportin Filip Riska.

Riska, 37, jättää jäät sekä kauppatieteiden että kasvatustieteen maisterina. Hänen peliuransa päättyi tiistaina Sport–Ilves-otteluun.

Riska on pelannut yli 800 liigaottelua. Se on tarkoittanut 20 vuotta ammattiurheilijana lajissa, jonka ylimmän sarjatason otteluohjelma on raskas ja kilpailukausi pitkä. Siihen päälle perhearki puoliso n a ja isänä – ja opinnot.

Myös hänen pikkuveljensä, Sportin kapteeni Erik Riska, 32, on kasvatustieteiden maisteri ja valmistuu kesään mennessä kauppatieteiden maisteriksi.

Annetaanpa Filip Riskan itse kertoa, miten yhdistetään opinnot ja jääkiekkoammattilaisuus.