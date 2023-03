Fredrik Furun valoisa puoli kuuluu uudella levyllä

Lyriikka on laulujen ydin

Furu julkaisee tänä keväänä myös suomenkielisen EP:n. Siihen sysäyksen antoi oma anoppi.

– Hän tykkää musiikistani, mutta harmittelee, kun ei ymmärrä sanoja. Tyttöystäväni rohkaisi kokeilemaan laulamista suomeksi. Se tuntui yllättävän luontevalta.

Furu on julkaissut kappaleet alun perin ruotsiksi, mutta nyt niistä on tehty suomenkielisiä versioita.

– Lyriikka on minulle aina laulujen ydin, joten on ollut jännittävää antaa tekstit työstettäväksi muille. Mutta hienosti tunnelma säilyy, vaikka sisältö on vähän erilainen, Furu sanoo.

Miten kieli vaikuttaa artistiin?

– Olen vähän erilainen laulaja kielestä riippuen. Suomen kielellä vähän vakavampi. Suomessa on kovemmat äänteet, mutta samalla se on runollisempi kieli. On pitkiä, isoja sanoja.

Kaksi suomenkielistä kappaletta on julkaistu jo singleinä. Kesällä Furulla on tulossa kaksikielisiä keikkoja.

Ögonblick-albumin julkaisukonsertti Vaasan Ritzissä lauantaina 25.3., lämmittelijänä Cajsa-Stina.