Fredrika R. kuvaa raastavaa rakkautta, mutta mukana on hulvattomiakin hetkiä

Hienoa näyttelijäntyötä

Molempien synnyinpaikka on Pietarsaari, joskin Fredrika muutti jo 3-vuotiaana Turkuun. He olivat toistensa pikkuserkkuja.

Vaikka tapahtumat sijoittuvat pääosin Turkuun, Helsinkiin ja Porvooseen, pohjalaista katsojaa hykerryttää pieni paikallinen kulma.

Nuorten tiet kohtasivat ensimmäisen kerran Pietarsaaressa, jonne Fredrika lähetettiin 13-vuotiaana kokonaiseksi vuodeksi lihomaan ja vahvistumaan, kun oli turhan ruipelo. Myös Runebergin opinnot Vaasan triviaalikoulussa on mainittu.

Neljän hengen näyttelijätiimi työskentelee hyvin yhteen.

Tiia Ollikainen näyttelee Fredrikan kirkkaasti ja selkeästi. Hän esittää luontevasti niin iloa, innostusta kuin kärsimystäkin. Ehkä Fredrika joutui kansallisrunoilijan vaimona verhoamaan tunteensa, mutta tässä näytelmässä ne näkyvät.

Samoin Jorma Tommila vakuuttaa Runeberginä, joka näytelmän perusteella ei vaikuta kovin miellyttävältä ihmiseltä. Ei hän silti hirviönäkään näyttäydy.

Antti Peltola on näyttämön ilopilkku lukuisissa rooleissaan. Hän esittää Topeliuksen ja Snellmanin väittelyn hervottomasti. Hevosen ilmestyminen näyttämölle on aina riemukas kohtaus. Mitä viisauksia ja elehdintää! Peltola on loistovierailija Vaasassa.

Saana Rautavaara esittää nuorempia naisia herkästi ja moniulotteisesti.