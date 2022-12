Gerbyn näköalatasanne on valmis – Vaasassa on syksyn aikana kunnostettu myös monia muita ulkoilupaikkoja

43 metriä meren yllä

Näköalatasanne on 3,5-metrinen, ja se on suunniteltu turvalliseksi kaikin puolin: muun muassa alhaalta ei pääse kiipeilemään, tasanteen kaide on tarpeeksi korkea, ja maksimihenkilömäärä on merkitty selvästi.

Jousmäki kertoo, että tasanteen materiaalit ovat maksaneet noin 10 000 euroa, ja työ on tehty kaupungin omana työnä.

Näköalatasanteella aukeaa uljas maisema, ainakin yleensä. Vuoden pimeimpänä päivänä Vaasa on verhoutunut sumuverhoon.

Jousmäki kertoo, että kirkkaalla säällä tasanteelta voi tiirata hyvinkin pitkälle, sillä se on 43 metriä merenpinnan yläpuolella.

– Täältä Raippaluodon silta, meri ja Vaskiluoto näkyvät todella hyvin. Laitamme ensi kesänä tähän myös kuvat, jossa näkyy, mitä horisontista voi nähdä ja kerrotaan kohteesta.

Jousmäkeä huvittaa puheet siitä, ettei Vaasassa ole metsää.

– Täältä katsoessa ainakin näkyy pelkkää metsää, merta ja pieni pala kaupunkia.

Muita kunnostuksia

Toiseksi viimeisin kunnostuskohde on Ristinummen frisbeegolf-ulkoilualueen lammen ruoppaus.

– Viime vuosina lampi on ollut haiseva lätäkkö. Nyt ruoppasimme sen ja saimme lietteen pohjasta.

Vähässäkyrössä Kolkissa on kunnostettu ulkoilualuetta, jossa on nyt kävelyreitti sekä tulentekopaikka. Kolkin kartanon jokirantaa on siivottu ja raivattu.

– Sinne tulee myös toinen tauko- ja grillauspaikka. Laitamme kesäksi opaskylttejä reitille.

Pilvilammen ja Kivijärven seudulla on rakennettu useaan kohtaan siltoja ja kunnostettu ulkoilureittejä. Taukopaikoille on viety puuliitereitä ja puucee-vessoja.

Jousmäki mainitsee, että Vaasassa on paljon tulentekopaikkoja, jopa 30.

– Ne ovat yleisiä tulenteko- ja grillauspaikkoja, joihin toki itse pitää viedä puut. Pelkästään Pilvilammen alueella niitä on seitsemän. Ihmiset eivät vain oikein tiedä niistä, vaikka paikkoja on aika paljon.

Juuri ennen joulua Vaasassa on myös avattu latuja hiihtokuntoon, ja suurimpaan osaan on painettu pohjat. Laduilla kävely on kielletty.