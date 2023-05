Häke-päivystäjiä tarvitaan lisää

Koko maan hätäkeskuksissa on huutava tarve uusille hätäkeskuspäivystäjille, ja suurin pula on Vaasan hätäkeskuksessa.

Vaasassa on yksi Suomen kuudesta hätäkeskuksesta. Virkoja on täällä hieman yli 60, ja tällä hetkellä on avoinna peräti yhdeksän hätäkeskuspäivystäjän virkaa.

Tarve vain kasvaa lähivuosina, sillä useita hätäkeskuspäivystäjiä on eläköitymässä.

Vaasan hätäkeskuksen alueeseen kuuluvat Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakunnat. Se kantaa myös valtakunnallisen päävastuun ruotsinkielisistä hätäpuheluista.

Etenkin kaksikielisiä päivystäjiä tarvittaisiin enemmän. Vaasan henkilöstöstä 60 prosenttia hoitaa hätäpuheluita molemmilla virallisilla kielillä.

– Tarvitsemme jatkuvasti uusia osaajia päivystyssaliin, Vaasan hätäkeskuksen päällikkö Kari Pastuhov toteaa.

Valtakunnallisesti tavoite olisi saada useita kymmeniä uusia päivystäjiä.