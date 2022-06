Työvälineet kuntoon

Luovutuksen jälkeen edessä on vielä vastaanottojen, poliklinikoiden ja hoito-osastojen sisustaminen ja varustaminen työssä tarvittavin välinein.

Myös tietotekniikan ja työssä käytettävien digitaalisten työkalujen asentaminen, käyttöönotto ja henkilökunnan kouluttaminen vaativat oman aikansa.

– Tietotekniikka on avainasemassa yksiköiden arjessa. H-talo on moderni ja tietotekniikka uutta. Se, miten tehdään esimerkiksi ajanvarauksia ja varataan huoneita, on ihan uutta.

Vaikka koulutusta on Svartsjön mukaan suunniteltu, vie laitteiston asentaminen ja käytön omaksuminen kuukausia tilojen luovutuksen jälkeen.

– Työn kannalta on tärkeää, että tekniikkaa osataan käyttää, ja että hoito sujuu.