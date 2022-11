Halloween Bluesissa ulkomaisia esiintyjiä – lavalle nousee myös vuosikausia hiljaiseloa viettänyt vaasalaismuusikko

Kaksi koronavuotta jäi väliin, mutta tulevana pyhäinpäivänä soi taas blues Vaasassa. Kaksi kertaa järjestäjien piti perua jo valmiiksi suunniteltu festivaali, mutta oli kuitenkin selvää, että hanskoja ei lopullisesti heitetä tiskiin.

– Kieltämättä viime vuosina meille musiikin kanssa tekemisissä oleville on ollut todella paljon epävarmuutta. Toisaalta tämä festivaali vakiintunut ja saanut kuulijakunnan. Yllättävän paljon olemme saaneet ihmisiltä yhteydenottoja, että onhan tapahtuma taas tulossa. Selvää tilausta on. Erityisen ilahduttavaa on, että viestejä on tullut ympäri Suomen, taiteellinen johtaja Mikko Peltola sanoo.

Päätapahtuman ohjelma on nyt julkaistu. Sillä on uusi paikka: ravintola Centralin sijaan ollaan Ritzissä. Luvassa on kolme noin tunnin settiä. Ensin esiintyy vaasalainen blueskitaristi ja -laulaja Tero Laari uuden yhtyeensä kanssa.

– Laari kohosi nuorena miehenä 1990-luvulla seudun puhutuimmaksi bluesartistiksi ja esiintyi vuosituhannen vaihteen molemmin puolin suurilla festivaaleilla Suomessa ja Ruotsissa tuolloisen yhtyeensä Riverdale Blues Bandin kanssa. Hän on pitänyt pitkään taukoa keikkailusta, mutta on nyt koonnut uuden bändin, jossa soittaa pitkän linjan vaasalaismuusikoita, Peltola kertoo.

Uusi bändi on ollut studiossakin, ja tyylilaji on funkahtavaa, soulvaikutteista bluesia.