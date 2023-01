Happoradio ja .U.D.O. nähdään Laihialla kesällä – Jakkurokki ja Lisää löylyä -festivaalit ryhtyvät yhteistyöhön

Kotimaista perjantaina

Perjantaina Jakkurokin pääesiintyjä on Happoradio, jonka suurin hitti lienee kappale Puhu äänellä jonka kuulen. Perjantain toinen päänimi on Dingo.

Lisäksi lavalla nähdään Kalle Kaajan bändi Big Time Daddy sekä Enne-yhtye, jonka solisti on laihialainen Terhi Tikkamäki.

Myös vaasalainen coverbändi Warapatruunat esiintyy.

Lauantaina Lisää löylyä -festivaalin pääesiintyjä on saksalainen hevimetallibändi .U.D.O.

– Se on julkaissut 18 albumia, Rintamäki sanoo.

Bändiä oli vaikea saada esiintyjäksi, sillä se on virallisesti lopettanut esiintymiset.

Päivän toinen pääesiintyjä ei ole vielä varmistunut, ja Rintamäki käy parhaillaan neuvotteluja kahden bändin välillä.

Kolmas kokoonapano on The 69 Eyes, jonka keulahahmo on Jyrki 69. Yhtye julkaisee keväällä uuden levyn.

Lisäksi tapahtumassa nähdään Paavo Laapotti hardrokkia ja hevimetallia esittävän bändin kanssa. Laapotti sijoittui viime vuonna Voice of Finlandissa toiselle sijalle.

Lavalle nousevat myös duo Andre Linman ja Jeppe Welroos sekä vaasalaisbändi Lies Never More.