Hautakivet uuteen uskoon vaasalaisyrityksen avulla

Vaasassa ja lähiseuduilla on kesästä lähtien kiertänyt yrittäjäpari, joka puhdistaa hautausmailla hautakiviä.

Tina Österholmin ja Stefan Ingin mukaan palvelu on ollut kaivattu, sillä monet omaiset eivät itse pysty huolehtimaan hautakivistä.

– On harmillista, jos kivi on mennyt ajan saatossa niin huonoksi, ettei siitä enää pysty lukemaan tekstejä ja muita kaiverruksia. Hautakivi on arvokas hankinta, ja sen huoltaminen kannattaa aina, Ingi toteaa.

Vanhatkin hautakivet saadaan puhdistamalla uuteen uskoon.

– Mieleen on jäänyt eräs ikivanha hautakivi, jossa värssyä ei ollut näkynyt vuosikymmeniin. Puhdistamalla saimme kaiken tekstin näkyviin, ja kivestä tuli oikein kaunis, kertoo Österholm.