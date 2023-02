Helppo ja nopea tapa auttaa – Vaasalainen Matti Teerimäki luovutti verta jo sadatta kertaa

Vaasan pääkirjaston Draama-salin ovi käy tiuhaan perjantai-iltapäivänä, kun Vaasassa järjestetään vuoroviikoittainen verenluovutus.

Ruuhkaksi asti ihmisiä ei kuitenkaan ole jonossa.

– Päivä on sopivan kiireinen. Meillä on 85 luovutusta Vaasassa tänään tavoitteena, ja kyllä me se varmasti saadaan, kertoo toiminnasta vastaava hoitaja Tiia Kujanpää.