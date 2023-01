Hevoset ovat Ukrainasta tulleiden lasten tukena

Pienet asiat ilahduttavat

Juniorit myös lahjoittivat ratsastusvaatteita ja leluja ukrainalaisille. Ilo oli molemminpuolista.

Osa ukrainalaisista lapsista oli harrastanut ratsastusta ennenkin, ja ilmiselvästi he olivat kaivanneet tallille, hevosten pariin.

Pienet asiat ilahduttivat lapsia, he esimerkiksi ihailivat tallissa asustavia pääskysiä. Poneja he halasivat pitkään ja osoittivat niille paljon rakkautta. Sen katseleminen sai kyyneleet silmiin.

En loppujen lopuksi tiedä, kuka hyötyi ukrainalaisten tallivierailuista eniten, sillä se, että pääsimme konkreettisesti tekemään jotain ukrainalaisten hyväksi, auttoi myös omaan sota-ahdistukseen.

Jatkossakin aiomme mahdollistaa ukrainalaisten lasten ratsastustunnit. Toivomme tähän myös jotakin yhteistyötahoa tai useampiakin mukaan, jotta toiminta saataisiin vakiinnutettua.

Hevoset kuntouttavat

Hevosia on maailmalla paljon käytetty sotatraumoista kärsivien kuntoutukseen, ja tulokset ovat olleet hyviä.

Esimerkiksi Australiassa sotaveteraanit kuntouttavat hylättyjä laukkahevosia. Nämä hevoset kärsivät usein myös traumoista. Hevosta hoivaamalla hoitaa myös itseään.

Aina ei löydy sanoja tai ei jaksa puhua raskaista kokemuksista. Hevosen kanssa saa olla hiljaa, se ymmärtää silti.

Gazassa sotatraumoista kärsiville lapsille tarjotaan ratsastusterapiaa. Hevosen selässä voi kokea vapauden tunteen, vaikka elääkin saarrossa. Hevoset herättävät myös tulevaisuuden toivoa. Eräs gazalainen poika kertoo nykyään haaveilevansa esteratsastajan urasta.

Tärkeintä ei kuitenkaan ole itse ratsastus, vaan lasten yhteys hevosiin ja se ilo, mitä tallilla saa kokea.

Hevosella on erityinen voima eheyttää ihmistä.

Britannian entinen pääministeri Winston Churchill on pukenut tämän hienosti sanoiksi: “There is something about the outside of a horse that is good for the inside of a man.”

Milla Routamaa