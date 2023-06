Hietalahden puukatsomolle haetaan purkulupaa

Ulkoseinät jätetään

Liikuntapalveluiden kuulutuksen mukaan purkaminen on tarkoitus aloittaa vain tarvittavilta osin, eli katoksesta, katsomon penkkiriveistä ja sisätiloista. Katsomon ulkoseinät on tarkoitus tukea ja jättää suojaamaan kenttää. Purku suoritetaan loppuun sitten, kun tilalle on hyväksytty uusi suunnitelma, kuulutuksessa kerrotaan.

Jos poikkeuslupa hyväksytään eikä siitä tule valituksia, voi purkaminen alkaa jo syksyllä, kertoo Vaasan kaupungin kaavoitusarkkitehti Anne Majaneva.

Asiasta on kuitenkin mahdollista tehdä huomautus kaavoitukseen 27.6.2023 saakka.

– Jos valituksia tulee, niin asia menee hallinto-oikeuteen, jolloin asian käsittely kestää vuoden tai kaksi.

Asiakirjat ovat nähtävillä kaavoituksessa ja kaavoituksen kotisivuilla kuulutus-otsikon alla.