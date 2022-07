Myntin talon asukkaat Ari Salminen ja Heikki Koski, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, myhäilevät tyytyväisinä. Taloon rakennettiin vihdoin viime syksynä hartaasti toivottu hissi.

Modernin hissin rakentaminen arkkitehti A.W. Stenforsin suunnittelemaan, vuonna 1911 valmistuneeseen taloon Koulukatu 18:ssa ei ollut ihan helppoa. Mutta lopputulos on toimiva ja tyylikäs.

– Ensimmäisiä suunnitelmia tehtiin jo vuoden 2018 alussa. Neljä vuotta siinä meni, että hissi lopulta saatiin, laskee Koski.

– Arkkitehdin rooli oli erittäin tärkeä, koska talo on suojeltu. Piti suunnitella talon tyylin mukainen, meille räätälöity hissi. Siinä oli paljon yksityiskohtia mietittävänä. Rakennusvaiheessa oli ihan senttipeliä, että hissi saatiin mahtumaan porraskäytäväaukkoon, Salminen täydentää.

Pehmeästi ja hiljaa kulkeva hissi on huoliteltu. Peilien lisäksi hississä on ikkuna, josta näkee talon sisäpihalle. Sisusta on mahonkia. Ulkopuolelta hissi on tummanvihreä. Uuden hissin värien piti sointua jugendtalon värimaailmaan.

Arkkitehtisuunnitelmat laati Polyplan, ja Amsliftin toimittaman hissin vaatimat rakennustyöt teki Vaasan rakennuskorjaus.