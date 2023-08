Isak Hatanmaa on ralliautoilun lupaava vaasalaiskyky – 14-vuotias kilpailee Latvian mestaruussarjan voitosta

Vaasalainen nuori ralliautoilun lupaus, vasta 14-vuotias Isak Hatanmaa kilpailee Latvian mestaruussarjassa.

Hatanmaa on kisannut Latviassa, koska siellä on mahdollista kilpailla näin nuorena. Isoihin kisoihin osallistuminen on antanut hänelle hyvää kokemusta.

– Kansainvälinen kokemus on tärkeää. Latvian lajiliitto tukee meitä nuoria, joten sen avulla pystymme edistämään uraamme, Isak toteaa.

Hän ajaa LRC4-luokassa, mikä vastaa Latviassa Suomen SM-sarjan SM3-luokkaa. Tällä hetkellä Hatanmaa on sarjansa johdossa.

Hatanmaa ajaa Peugeotin Rally4 -luokan autolla. Lupaavalle ralliautoilijalle on myönnetty Suomessa poikkeuslupa kisata oikealla kilpa-autolla kautta aikain nuorimpana ralliautoilijana. Kilpailun aikana Isakin autosta huolehtivat hänen isänsä ja tiimi.