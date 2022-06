Isolahden venesatama valmistuu juhannukseksi

Isolahden venesatamassa on tehty talven ja kevään aikana suuria kunnostustöitä. Tarkoitus oli saada valmista toukokuun aikana, mutta työ on vieläkin kesken. Tämä on koetellut veneilijöiden kärsivällisyyttä.

– Tällaisissa pitkissä projekteissa joskus aikataulut venyvät. Ruoppaamiselle oli kova talvi, kun jäät olivat paksut ja vesi poikkeuksellisen korkealla. Lisäksi muun muassa laiturimateriaalien saannissa on ollut myöhästymisiä, kertoo Vaasan kaupungin kuntatekniikan palveluvastaava Jarmo Latvala.

Satama-allas saatiin lopulta ruopattua. Viidestä laiturista neljä on ollut jonkin aikaa paikallaan, ja tällä viikolla paikalle pitäisi sada myös viimeinen laituri.

– Sitten on vielä hienosäätöä, kuten numerolaattojen laittoa. Lisäksi pitää tehdä lopputarkastus. Osa laitureista saattaa näyttää jo valmiilta, mutta kesken työmaan sinne ei voi viedä veneitä, Latvala korostaa.

Hän arvioi, että juhannukseksi on valmista.