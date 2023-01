Isot yhtiölainat huolettavat monia – "Sijoittajat eivät voi ottaa kaikkea kulujen nousua vuokrissa takaisin"

”Ostan ruokaa luottokortilla”

Toinen vaasalainen omakotitaloasuja kertoo, että sähkön kallistumisen huomaa kouriintuntuvasti sähkölämmitteisessä talossa.

– Olemme puolittaneet sähkön kulutuksen, mutta silti meillä on ollut 700 euron sähkölasku. Lämpö on laskettu 18 asteeseen huoneissa, joissa oleskellaan. Päivisin tyhjillään olevien huoneiden lämpötila on 17 astetta.

Myös ruuan kallistuminen tuntuu perheessä, jossa on teini-ikäisiä.

– Nykyään kuljen tarjouslihojen perässä, ja rahat loppuvat ennen palkkapäivää. Loppukuusta ostan ruokaa luottokortilla. Aikaisemmin niin ei tapahtunut koskaan.