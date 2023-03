Itsensä etsimistä veljeskatraassa – Seitsemän koiraveljestä päättää kaupunginteatterin juhlavuoden

Vaasan kaupunginteatterin 80-vuotisjuhlavuosi huipentuu Seitsemän koiraveljestä -lastennäytelmän ensi-iltaan. Näytelmä tulkitsee Mauri Kunnaksen tulkintaa Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -romaanista.

Vaasassa ensimmäistä kertaa vieraileva ohjaaja Aleksis Meaney on joensuulaislähtöinen teatteriohjaaja ja dramaturgi. Meaney on työskennellyt ympäri Suomea niin suomen- kuin ruotsinkielisissä teattereissa, ja ohjauksia hänellä on takana noin 30. Meaneylle Kunnaksen teokset ovat tuttuja ohjattavia.

– Tämä on tärkeä teos minulle, koska se sulkee ohjaamani Kunnaksen trilogian. Olen ohjannut aikaisemmin Koirien Kalevalan ja Aarresaaren.