Vaasan klubeista vanhin on LC Vaasa Meri, ja sen lisäksi toiminnassa ovat vielä LC Family ja LC Vaasa-Vasa.

– Meillä on sama ongelma kuin monella muullakin yhdistyksellä tänä päivänä. Nuoria ei tahdo saada mukaan toimintaan. Meillä on jäseniä noin 40, ja keski-ikä on reilusti yli 70 vuotta, sanoo Armas Rinne.

Rinne valittiin pari viikkoa sitten LC Vaasa Meren presidentiksi eli puheenjohtajaksi. Kausi on yksivuotinen, mutta presidentti voidaan valita uudelleen, ja yhdistyksellä on ollut useita pitkäaikaisia puheenjohtajia.