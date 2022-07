Jalkapallon kieltä on hyödyllistä osata

Jalkapallo on laji, jossa valmentajilla on suuri rooli joukkueen menestymisessä. Myös Junnuliigan joukkueilla on valmentajat.

Aleksi Pahkasalo toimii Junnuliigassa vuosina 2014–15 syntyneiden eli 7–8-vuotiaiden poikien vastuuvalmentajana.

Pahkasalo pelaa myös VPS:n edustusjoukkueessa, ja hänen kuluva kautensa on ollut menestyksellinen.

Pahkasalo pitää lasten valmentamista hyvin mielekkäänä tehtävänä, koska lapsista saa energiaa. Hän pystyy yhdistämään lasten valmentamisen ja oman jalkapallouransa hyvin.

– Valmennustehtäviä ei ole montaa viikossa, ja ne ovat iltaisin. Edustusjoukkueen treenit ovat puolestaan aamuisin. Tehtävien yhdistämisessä on auttanut myös muu valmennusryhmä.

Erityisesti apuvalmentajia Pahkasalo haluaa kiittää, koska he takaavat laadukkaan toiminnan päivittäin.

– Mielestäni tämänikäisille pitää olla yksi valmentaja viittä tai kuutta lasta kohden, Pahkasalo arvioi.