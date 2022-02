Janika Herlevillä ensimmäinen oma näyttely kotikaupungissaan

Hiiliä syövä lohikäärme

Projisoitu teos Coal sai alkunsa, kun Herlevi oli kylässä residenssin työntekijän luona. Selvisi, että hän lämmitti vetoista asuntoaan hiilellä, sillä sähkö tulisi liian kalliiksi.

– Talon kellarissa oli ”lohikäärme”, jota hän syötti päivittäin. Kuvasin häntä lapioimassa hiiliä uuniin, se oli jotenkin niin graafinen näky, mustaa ja valkoista.

Muutoksen hitauteen on helppo turhautua.

– Voi tuntua, että mikään ei muutu. Ei ehkä yhden ihmisen perspektiivissä, mutta muutosta kyllä tapahtuu, kun katsoo vähän pidemmällä aikavälillä.

Janika Herlevi on työskennellyt vuoden ajan Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahaston tuella.

– Se on rauhoittanut, kun ei ole tarvinnut säntäillä sinne tänne, opettamaan ja projekteihin. Tämä on ollut hedelmällistä aikaa ja taiteellista kasvamista. Minulla on ollut kasvukipuja grafiikan kanssa, mutta analoginen filmi on avannut uusia ovia siihen

Herlevi työskentelee omalla pikkuruisella työhuoneella Kasarmialueella sekä Vaasan taidegraafikoiden työpajalla Stallissa.

Näyttely Ni Santas Ni Putas Makers' Galleryssa 20.2. saakka