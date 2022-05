Jari Hietanen jättää Vaasan kaupunginteatterin – taustalla ongelma, jonka vuoksi näyttelijän työ kävi liian raskaaksi

Hietanen kokee toisin.

– Teatteri saisi olla paikka, jossa yleisöllä on aikaa katsella ja paneutua myös raskaampien, hitaampien aiheiden pariin.

Hyönteisniityllä mietiskelyä

Vaasassa Hietanen on asunut kerrostaloyksiössä Vanhassa Vaasassa.

– Siellä on rauhallista, isot puistoalueet, eläimiä ja vähemmän pölyä kuin keskustassa. Parvekkeelta näkyy Mustasaaren kirkon torni.

Kesiksi näyttelijä on aina vetäytynyt Viron länsirannikolle. Niin tulevanakin kesänä. Vakipaikkoja ovat Haapsalun ja Lihulan seudut. Siellä hän on lukenut ja opetellut tekstejä seuraavaa syksyä varten, ja siinä sivussa kirjoittanut.

– Kuljen ja mietiskelen siellä lintumetsikössä ja hyönteisniityillä. Sieltä maaseudulta löytyy vastaavanlaista henkeä kuin oli Suomessa 1950-luvulla. Asioilla on hyvä balanssi. On luontaistaloutta, joka paikka kuhisee elämää ja joissa ja järvissä riittää kaloja. Se on mulle paratiisi.