Jazzit ja juurimusiikki soivat jälleen Vaasan kävelykadulla – Yleisön toivekin toteutuu

Juurimusiikin kirjoa

Tuttuun tapaan eri kokoonpanoissa soittaa paikallisia muusikoita Vaasan seudulta ja Pohjanmaalta.

Bändit ovat innokkaina tulossa esiintymään, sillä tiistai- ja torstai-iltaisin ei ole kovin paljon muita tapahtumia.

– Joulun tienoissa bändit rupeavat kysymään, pääsevätkö he mukaan kesän ohjelmaan. Tulijoita olisi niin paljon, että joudutaan vähän karsimaan, sanoo Tero Laari Waasa Blues ry:stä.

Bluesia kuullaan tiistaisin ja jazzia torstaisin.

– Aika harva bändi soittaa ihan tiukasti bluesia. Ennemminkin voi sanoa, että tiistaina kuullaan roots- eli juurimusiikkia.

Kesän tiistaikattauksessa kuullaan muun muassa Ole Moses Blues Bandia, Cotton Blues Bandia ja T & the Teasers -yhtyettä, joka soittaa kantrimusiikkia.

– Sokerina pohjalla eli viimeisellä kerralla esiintyjänä on Leonard’s Family Band, jonka solistina joissakin kappaleissa on tämän vuoden Voice of Finland -voittaja Sussu Erkinheimo Laihialta.