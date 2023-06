Jonne Kemppainen tuli Sportiin tekemään muutosta – ”Iso potentiaali kehittämiselle ja kasvattamiselle”

Sportin myynti- ja markkinointijohtajana aloittanut Jonne Kemppainen näkee Kuparisaaressa isoa potentiaalia.

Kun Vaasan Sport tarjosi Jonne Kemppaiselle töitä jääkiekon liigaseuran myynti- ja markkinointijohtajana, moni palanen tuntui loksahtavan paikoilleen. Hän oli jo jonkin aikaa miettinyt paluuta seuratyöhön ja Kuparisaaressa oli tarjolla potentiaaliselta vaikuttava projekti.

Eivätkä perheasiatkaan olleet sivuseikka, sillä hänen puolisonsa on kotoisin Vaasasta.

– Rehellisesti sanottuna emme olleet koskaan kotona miettineet, että muuttaisimme tänne, hän kertoo.

– Sitten, kun täältä tuli puhelu, sanoin puolisolle, että nyt tuli aika yllättävä kysymys: Vaasaan ja Sportiin? Hän oli aika halolla päähän lyöty, että oikeastiko Vaasaan, mutta loppujen lopuksi teimme päätöksen viikossa.

Kun pariskunnalla on myös pieni lapsi, muutto sopi kuvioon oikein hyvin.

– Täällä asuu lähisukua ja minunkin vanhempani Seinäjoella töitten takia. Kun on pääkaupunkiseudulla yrittänyt kahdestaan hoidella pientä muksua, se on omanlaistaan säätöä, kun on flunssat ja kaikki päiväkodista tulevat tuliaiset, Kemppainen sanoo.

Pelkästään apu lastenhoitoon ei kuitenkaan asioita ratkaissut. Ennen päätöstä Kemppainen kysyi mielipiteitä myös jääkiekossa mukana olevilta tuttaviltaan.

– Jokainen sanoi, että kyllä Sport olisi sinulle varmasti oikea paikka. Se on ympäristö, joka on vastaanottavainen ja varmasti halukas muutoksen tekemiseen, hän sanoo.

– Kun mietin tänne lähtemistä, ajattelin myös sitä, että täällä on fasiliteetit kunnossa. Se antaa edellytykset toimintaan ja hallinkin kautta Sportilla on tosi iso potentiaali toiminnan kehittämiselle ja kasvattamiselle.