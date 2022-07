Juhani ”Junnu” Ahola ryhtyi liikennöimään Vaasan saaristossa päivän varoitusajalla – Nyt tuttua reittiä on ajettu 25 vuoden ajan

Troolarista saaristoristeilijäksi

Itse alus, m/s Tiira, on alunperin rakennettu Savonlinnassa telakalla kalastustroolariksi. Tiiralla ei ole kuitenkaan koskaan kalastettu, koska tilaaja sairastui vakavasti ja menehtyi ennen veneen valmistumista.

– Hain tämän Kuopiosta vuonna 1996, jossa se oli toiminut huvikäytössä, ja rakensimme alukseen salongin.

Samalla Ahola hankki laivurin pätevyyden.

Tämän kesän Tiiran kansimiehenä toimii 16-vuotias Rasmus Högström, joka on myös kiinnostunut ammatista merellä.

– Olen pappani kanssa veneillyt paljon ja meillä on huvila Köklotissa. Vaasan saaristo on tullut tutuksi, ja joka kivikohta on aikalailla ulkomuistissa.