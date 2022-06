Junnuliiga pelaa taas – Vaasa-lehti seuraa lasten jalkapalloliigaa läpi kesän

Pienimmillä ei maalivahteja

Peli-illoissa järjestetään useita pelejä samanaikaisesti, joten tapahtuma-alueella on paljon seurattavaa.

Pelaajat jaetaan väkimäärästä riippuen 3–5 henkilön joukkueisiin. Pienempien eli alle 6-vuotiaiden peleissä ei ole maalivahteja, ja valmentajat ohjaavat ja kannustavat pelaajia kentällä.

Maalit ovat pieniä, ja niitä on neljä eli kaksi kummallakin joukkueella.

Kouluikäisille on isompi pelialue, jossa pelataan yleensä viidellä viittä vastaan. Tällöin peliaika on kaksi kertaa kaksikymmentä minuuttia.

– Säännöt on helppo oppia pelin aikana. Tärkeintä on se, että saadaan pelit pyörimään ja lapsilla on hauskaa koko tapahtuman ajan, Lindberg kiteyttää.