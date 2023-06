Junnuliiga teki koukkauksen Laihialle

Yhteistyössä on voimaa

Junnuliigavastaava ja valmentaja Oosa Niemonen kehui peli-illan tunnelmaa. Niemosen mielestä oli mukava nähdä, kuinka lapset nauttivat yhdessä pelaamisesta.

– Täällä on hyvä fiilis. Tunnelma on katossa ja sääkin aivan loistava. Tämä on hieno tapahtuma meille kaikille.

Junnuliigassa on mukana VPS Junioreiden lisäksi seitsemän Vaasan seudun seuraa, ja peli-illat ovatkin seurojen välisen yhteistyön tuotosta.

Lisäksi niitä on järjestämässä iso joukko vapaaehtoisia, joita ilman tapahtumia ei olisi.

On empimättäkin selvää, että hyviä suhteita muihin seuroihin vaalitaan ja vapaaehtoisten työpanosta tapahtumien järjestämiseksi arvostetaan.