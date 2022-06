Junnuliiga vieraili Laihialla – "Täällä on hyvä meininki junnufutiksen puolella"

Vaasan Palloseuran Junioreiden organisoima Junnuliiga vieraili viime keskiviikkona Laihialla.

Lasten peli-ilta järjestettiin Laihian keskuskentällä. Myös viime vuonna yksi Junnuliigan tapahtuma järjestettiin Laihialla.

– Tämä on hieno tapahtuma laihialaisille, mutta samalla myös vaasalaisille. On kiva tulla tänne, koska kaikki on niin hyvin järjestettyä. Laihialla on hyvä tunnelma, kiittelee VPS Juniorien valmennusosaamisen kehittäjä Tommi Helminen.

Tapahtuma tuo hyvää energiaa ja uskoa siihen, että jalkapallon parissa tehty työ on menossa oikeaan suuntaan. Laihian Luja ja VPS tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta alueellinen jalkapallo säilyisi elinvoimaisena.

– Laihialla on hyvä meininki jalkapallossa junnufutiksen puolella. Mielestäni ollaan hyvällä tiellä, kiteyttää Helminen.

VPS:n Junnuliigasta vastaava Nanne Lindberg oli hyvin tyytyväinen Laihian keskuskenttään tapahtumapaikkana.

– Kenttä on aivan loistavassa kunnossa. Toivottavasti myös tulevina vuosina tullaan tänne järjestämään tapahtumia lapsille ja nuorille.