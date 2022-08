Junnuliigassa lapsi pelaa, perhe kannustaa

Tärkeässä roolissa Junnuliigan peli-illoissa ovat pelaajien vanhemmat. Kentän laidalla kannustamassa tapaavat olla muun muassa Anne-Mari Myntti ja Emilia Kalliokoski.

Myntin kaikki kolme lasta, 8-vuotias Alina, 5-vuotias Leo ja 3-vuotias Iina ovat innokkaina pelaamassa. Kyseessä on jo perheen toinen Junnuliiga-vuosi.

Myös Emilia Kalliokosken poika Emil on peleissä reippaasti mukana.

Vahva suositus Junnuliigalle

Sekä Kalliokosken että Myntin perheet ovat viihtyneet peli-illoissa hyvin. Erityisen mukavaa on se, että treenipaikka on lähellä.

Äidit kertovat, että jalkapallo on monipuolista, hauskaa ja rentoa ajanvietettä. Junnuliigassa mennään vahvasti lasten ehdoilla, ja tärkeimpiä asioita onkin se, että kaikilla on kivaa.

– Tänne on joka kerta mukava tulla, ja täällä on jalkapallon lisäksi muutakin aktiviteettia. Myös uusia kavereita on saatu. Vahva suositus siis kaikille lapsiperheille tulla mukaan, kiteyttää Myntti.

Kalliokosken mukaan Junnuliigan peli-illat ovat viikon odotetuin tapahtuma. Lasten innokkuus ja ilo lähteä paikalle on Myntin mielestä kaikista parasta.

– On tärkeää, että lapset oppivat kuuntelemaan ja toimimaan ryhmässä jo pienestä pitäen. Lisäksi liikunnallisuutta on hyvä kehittää ja pitää yllä, Myntti kertoo.

Junnuliiga vaatii vanhemmilta sitoutuneisuutta, lasten kannustamista ja positiivista mieltä. Vanhemmat puolestaan saavat Junnuliigasta hyvää mieltä lasten kautta.

– Mielestäni on ollut kiva olla tapahtumissa mukana ja nähdä muitakin perheitä. Olen nauttinut täällä viettämästäni ajasta, Myntti sanoo.