Juomalauluista iskelmiin – Kuorojen kevätkonsertit helkkyvät jälleen Vaasassa

Sepänkylän Flikoilla uudistui kokoonpano

Yksi aktiivisista kuoroista on mustasaarelainen Sepänkylän Flikat, jonka kokoonpano on uudistunut radikaalisti kuluneen vuoden aikana. Naiskuorossa on nyt 13 laulajaa, joista seitsemän on uusia.

Kotimaisia ja ulkomaisia viihdesävelmiä esittävää kuoroa johtaa ja säestää Jarkko Lahti.

Sepänkylän Flikat -lauluyhtye perustettiin vuonna 1996. Ryhmä on toiminut kaikki vuodet Mustasaaren aikuisopiston suomenkielisenä opintopiirinä.

Flikat ovat järjestäneet vuosittain joulukonsertin, ja useana vuonna myös kevätkonsertin. Lisäksi lauluyhtye on esiintynyt erilaisissa tilaisuuksissa ja kuorofestivaalilla.

Myös Sepänkylän Flikkojen kevätkonsertti on tulevana sunnuntaina 23.4. entisen Arbiksen salissa Kirkkopuistikolla

Konsertin otsikko Sinut kätken uniin kauniisiin on sitaatti konsertissa kuultavasta kappaleesta Balladi, joka on peräisin Mika Kaurismäen ohjaamasta elokuvasta Klaani.

Sen lisäksi konsertissa kuullaan suosittuja iskelmiä, kuten Rauno Lehtisen On hetki, Eino Hurmeen Valoa Ikkunassa ja John Denverin Olet mun kaikuluotain.