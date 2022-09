Juuret syvällä Pohjanmaan mullassa – Heiman on ohjaajan suvun tarina

Ilmassa on isoja tunteita. Medialle on juuri esitetty katkelma Wasa Teaterin syksyn Tapauksesta, Heiman-näytelmästä. On esityksen kirjoittajan ja ohjaajan Ann-Luise Bertellin puheenvuoron aika, eikä hän voi estää silmäkulmien kostumista. Heiman on Bertellille hyvin henkilökohtainen, hyvin erityinen työ. Ensi-iltaan on aikaa parisen viikkoa ja Bertell on työryhmästään kiitollinen ja ylpeä.

– Parempaa ryhmää en olisi voinut saada, hän sanoo.

Heiman on dramatisoitu Bertellin samannimisen, vuonna 2020 ilmestyneen romaanin pohjalta. Kirja ylsi Finlandia- ja Runeberg -palkinto ehdokkaaksi. Heiman ilmestyi suomeksi nimellä Oma maa viime vuoden keväänä.

Bertell sanoo eläneensä Heimanin maailmassa kauan. Ensin romaanin kirjoittaminen vei useita vuosia ja sitten koitti dramatisoinnin aika.

Tarina on ollut hänen sisällään paljon pidempäänkin, oikeastaan aina.

– Heiman on sukuni tarina, se kuvaa, mistä tulen ja miten minusta on tullut sellainen kuin olen.

Jo sanaan Heiman latautuu valtavasti, Bertell kertoo.

– Siinä on jord (maa), ja skog (metsä) ja paljon muuta, paljon tunteita, hän selvittää.