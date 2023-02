Juurimusiikkia Vaasan kattojen yllä – Kevään aikana järjestetään neljä ilmaiskonserttia

Tuttuja bändejä

Roots-keikat aloittavat Micke & Lefty feat. Chef tulevana lauantaina 11.2.

Tämä trio heittää energistä keikkaa niin pienissä baareissa kuin suurilla festivaaleilla pitkin Eurooppaa.

– Monesti Vaasassakin esiintynyttä kokoonpanoa pidetään Suomen viihdyttävimpänä blues- ja roots-yhtyeenä, sanoo Martinen.

Seuraava keikka on maaliskuun puolivälissä, jolloin on oikea 1950-luku-ilta.

– 18.3. esiintyy suomalaisen rockabilly-musiikin kansainvälinen uranuurtaja, The Barnshakers. Bändi on kiertänyt ympäri maailmaa 30 vuoden aikana ja on yksi alansa arvostetuimmista 50-lukulaisen rockabilly-musiikin esittäjistä. Laulusolistina on Vesa Haaja, joka oli kymmenen vuotta Agents-yhtyeen laulaja.

Huhtikuussa on kaksi keikkailtaa. Pitkänä perjantaina lavalle nousee niin ikään Vaasassakin tuttu Tomi Leino Trio. Laulaja-kitaristi-harpisti Leinon johtaman yhtyeen musiikki on monipuolinen keitos, jossa on vaikutteita bluesista, soulista sekä rock’n’rollista.

– 29.4. nähdään kansainvälistä menoa, tanskalaisduo Tim Lothar & Peter Nande. Hulvaton duo lähestyy bluesia spontaanisti ja viihdyttävästi. Molemmat on valittu vuoden bluesartisteiksi Tanskassa, Marttinen hehkuttaa.

Fakta: Roots-illat Skylla