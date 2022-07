Kärpäset, kaverit ja kilpailut kuuluvat hevostallin kesään

Uusia kokemuksia

Kilpailukausi on kuumimmillaan. Hevoset voivat kisata helteilläkin turvallisesti, sillä ne kestävät hyvin lämpöä. Ratsastajat puolestaan ovat alttiimpia helteen haitoille. Molempien on huolehdittava hyvin juomisesta, elektrolyyttien saannista ja vilvoittelusta suoritusta ennen ja sen jälkeen.

Kesä on myös ratsastusleirien aikaa. Moni lähtee innoissaan leirille toiselle paikkakunnalle vieraalle tallille. On hyvää nähdä, minkälaista muilla talleilla on.

Näkökulma avartuu ja oppii sellaista, mitä kotitallilla ei välttämättä tule tehtyä. Leireillä tutustuu uusiin ystäviin ja pääsee kokeilemaan asioita, jotka eivät normaalisti ratsastustunneilla olisi mahdollisia.

Kesä voi olla myös ahdistavaa aikaa. Kaikilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia leireihin eikä ystäviäkään.

Toki kesäloma tuo toivotun hengähdystauon heille, jotka ovat koulussa kiusaamisen kohteina. Sama ulkopuolisuuden tunne voi silti jatkua tallillakin, kun muut innoissaan puhuvat leireistä. Tämä olisi syytä muistaa ja olla kaverin tukena.

Tallilla voi kesällä onneksi puuhata paljon sellaistakin, joka ei maksa mitään. Reippaus palkitaan aina, ja moni on näin päässyt ratsastamaan yksityishevosia.

Milla Routamaa