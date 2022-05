Käy vaikka matolle pötkölleen – Vaasan taidehallin uusi näyttely kehottaa rauhoittumaan

Tunteet esiin

Uskalla pysähtyä -näyttelyssä on esillä vaasalaiselta Blåfieldilta abstrakteja, suurikokoisia keramiikkateoksia ja akryylimaalauksia. Maalaukset hän on tehnyt akryyliväreillä koville akryylimuovilevyille.

Ähtävältä kotoisin oleva, pitkään Vaasan seudulla vaikuttanut, mutta nykyisin Turussa asuva Maans on säveltänyt näyttelyyn 12-minuuttisen teoksen viululle.

Instrumentaaliteos soi salissa ja kuvastaa sekin näyttelyn teemaa.

– Pysähtymisteema on hyvä muistutus meille itsellemmekin. Nykymaailma on kiireinen, ja sekä Mariannella että minulla on kalenterit ihan täynnä. Varsinkin, kun tekee kaikkea kivaa, sellaista työtä, josta tykkää, ei aina huomaa, että välillä pitää hengähtää ja pysähtyä, Blåfield sanoo.

– Välillä turbulenssikin voi olla hyvä. Kun sitten pysähtyy, huomaa, että kaikki on oikeastaan hyvin suurimman osan aikaa. Toki välillä on hyvä pysähtyä huomaamaan, että pitää vaihtaa elämän suuntaa ja tehdä muutoksia. Pysähtyminen tuo tilaa uusille valinnoille, muuttumiselle ja kehittymiselle, täydentää Maans.