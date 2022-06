Kaksinkertainen Olympia-mitalisti jakaa liikunnan iloa – Vaasassa päästiin nyrkkeilemään Mira Potkosen johdolla

Ikinä ei ole liian myöhäistä aloittaa

Tietä maailman huipulle pohjusti Potkosen vahva urheilutausta eri lajien parissa. Sitkeyttäkin kilpauran rakentamisessa tarvittiin.

Potkonen kannustaa ihmisiä lähtemään mukaan lajin pariin ja tavoittelemaan unelmiaan.

– Kuntonyrkkeilyyn voi lähteä mukaan ihan koska tahansa, ja toki nyrkkeilyynkin. Ikinä ei ole liian myöhäistä aloittaa. Onpa se unelma tai haave mikä tahansa, jollain tavalla kannattaa lähteä kulkemaan sitä kohti, Potkonen kannustaa.

Voiko iästä olla jopa hyötyä nyrkkeilyssä?

– Koen, että kaikella on oma aikansa ja paikkansa. Oma elämäni on rakentunut juuri niin, että kaikki on mennyt sen mukaisesti kuin on tarkoitettu.