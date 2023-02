Kardanin talon saa purkaa

Vaasan Pohjois-Klemettilässä, Olympiakadun ja Sepänkyläntien kulmauksessa sijaitseva, niin kutsuttu Kardanin talo on saanut purkuluvan.

Päätöksen on tehnyt vs. rakennustarkastaja Juha Jääskeläinen virkamiespäätöksellä.

Vuonna 1952 rakennetun kiinteistön kohtalosta kiisteltiin kiivaasti vuosituhannen vaihteessa. Vaasan rakennuslautakunta antoi liikekiinteistölle purkuluvan jo syksyllä 2000, mutta Länsi-Suomen ympäristökeskus asetti rakennuksen toimenpidekieltoon Vaasan ympäristöseuran vaadittua talon suojelua.

Seuraavana keväänä Länsi-Suomen ympäristökeskus teki kielteisen päätöksen suojelusta.

Museovirastoa, Vaasan kaupunginhallitusta, Pohjanmaan museota ja kiinteistön omistajaa kuultuaan ympäristökeskus totesi, että vaikka rakennuksella onkin kulttuurihistoriallista merkitystä, se ei riitä rakennussuojelulain edellyttämään määrään.

Asemakaava määritti talon kohtalon

Jääskeläinen korostaa, että talon kohtalo sinetöitiin syksyllä 2013 hyväksytyssä Pohjois-Klemettilän asemakaavassa.

– Silloin on valittu tie, että kiinteistö tulee jonakin päivänä katoamaan. On ollut vain ajan kysymys, koska asemakaava toteutuu tuon kiinteistön osalta. Muualla Pohjois-Klemettilässä kaava on jo toteutunut pala palalta.

Asemakaavassa Kardanin talon paikka on merkitty asuinkerrostalotontiksi, jolle voi nousta 4–5-kerroksisia rakennuksia.

– Sepänkyläntien varteen saa tehdä 5-kerroksista ja bussikentän suuntaan 4-kerroksista