Katso konstit, kuinka voit itse vaikuttaa kauppakuittisi loppusummaan – Ruoka on kallistunut tänä vuonna ennätysmäisesti

1 Vertaile hintoja ennen ostamista. Tutki vastaavat tuotteet ja eri kauppaketjujen hinnat esimerkiksi lehti-ilmoituksista.

2 Vertaa kilo- ja litrahintoja. Älä anna pakkauskokojen hämätä. Isommissa paketeissa ruokaa saa usein edullisemmin kuin pienissä paketeissa, joiden kilohinta saattaa olla kalliimpi.

3 Hyödynnä tarjoukset. Ruokalistan voi suunnitella kaupassa tarjousten perusteella. Tarjouksessa oleva tuote ei tarkoita automaattisesti halvinta vaihtoehtoa. Älä osta vain siksi, että tuote on alennuksessa.

4 Osta silloin, kun ruoka on halvinta. Monet kaupat myyvät vanhentuvia tuotteita iltaisin alennuksella. Esimerkiksi leipää ja lihaa voi pakastaa.

5 Älä heitä ruokaa pois. Syö ensin ruoat, jotka eivät säily pitkään. Tuotteiden parasta ennen -päiväykset eivät tarkoita samaa kuin viimeinen käyttöpäivä. Keitot, wokit, smoothiet ja munakkaat ovat hyviä paikkoja jämäruuille.

6 Suosi hävikkiruokaa myyviä yrityksiä. Paikallisten ravintoloiden ja kahviloiden ylijäämäruokaa voit hankkia lataamalla älypuhelimeen ResQ-sovelluksen. Hävikkiruokaa myyvät verkkokaupassa esimerkiksi Matsmart ja Fiksuruoka.

7 Valmista ruokaa itse. Se tulee halvemmaksi kuin kaupasta ostetut valmisruuat. Pitkälle jalostetut ruokatuotteet vaativat enemmän valmistamista ja raaka-aineiden kuljettamista. Jokainen valmistuksen välivaihe maksaa, ja jokainen tekijä lisää oman voittonsa väliin. Sama koskee leivonnaisia. Esimerkiksi kaupasta ostettu pulla maksaa helposti yli euron kappale, mutta itse leipomalla mokkapalan hinnaksi tulee noin 20 senttiä.

8 Laadi itsellesi viikko- tai kuukausibudjetti ja suunnittele ruoat sen mukaan.

9 Kerää marjat, sienet ja muut luonnon antimet talteen ajoissa ennen talvea. Tutustu villivihanneksiin ja muihin luonnon antimiin, joita voi syödä.

10 Tee ostoslista. Monessa ruokakaupassa suositut osastot on sijoitettu kaupan vastakkaisille puolille, jolloin asiakas kävelee koko myymälän läpi. Jos myymälä on tuttu, kannattaa kirjoittaa ostoslista siinä järjestyksessä, missä tuotteet sijaitsevat kaupassa. Vältyt heräteostoksilta ja säästät kaupassa kuluttamaasi aikaa.

11 Varo hyllyjen päätyjä ja kassan lähellä olevia hyllyjä. Niihin sijoitetaan tavallisesti kalliimmat tuotteet. Usein ne ovat kauempana muista vastaavista tuotteista, jolloin hintojen vertailu vaikeutuu.

12 Tsekkaa kyykkyruoka. Alkossa halvimmat viinipullot on usein sijoitettu niin, että niihin tutustuakseen on kyykyttävä. Sama pätee ruokakaupassa. Kalliit merkkituotteet on sijoitettu silmän korkeudelle. Edullisemmat merkit löytyvät lattian rajasta tai ylähyllyltä.

13 Suosi kaupan omia merkkejä, sillä ne ovat yleensä halvempia kuin merkkituotteet, mutta usein yhtä laadukkaita. Osa niistä tehdään jopa samassa tehtaassa ja samalla reseptillä.

14 Katso kalenteria. Suosi ruokaostoksissasi vihanneksia ja hedelmiä niiden satokaudella. Kotimainen tomaatti on halvinta kesällä, appelsiinien aika on talvella.

15 Tutustu tuotteiden ainesosalistaan. Halvimman salsakastikkeen suurin ainesosa saattaa olla vesi. Kissanruuassa voi olla lihaa enemmän sokeria ja viljaa.

16 Säilytä itsekuri. Heräteostokset, kuten makeiset, on usein sijoitettu kassojen lähelle.

17 Vähennä lihansyöntiä. Kokeile korvata liha joko kokonaan tai osittain esimerkiksi soijarouheella tai linsseillä.

18 Mieti, voisitko vaihtaa tuttuja valintoja edullisempiin. Korvaa purkkipavut kuivatuilla pavuilla. Juustopala on juustoraastetta edullisempaa. Juuresraasteet ovat halvempaa syötävää kuin salaatit. Pakastevihannekset ovat usein tuoreita kukkaroystävällisempiä. Suosi lihassa edullisia ruhonosia ja silloin tällöin sisäelimiä.

19 Vähennä kauppareissuja, niin joudut suunnittelemaan ostoksesi paremmin. Osta kuivatuotteita ja säilykkeitä, jotta sinulla on aina jotain, josta voit tehdä ruoan.

20 Älä mene väsyneenä tai nälkäisenä ruokakauppaan. Kun vireystila ei ole paras mahdollinen, tekee ajattelemattomia ratkaisuja ja ostaa enemmän.

21 Tutki, mitä paketti sisältää. Useissa myyntipakkauksissa on edelleen paljon ilmaa, jotta se saadaan näyttämään suuremmalta ja runsaammalta. Samaan lopputulokseen pyritään keskeltä kapenevilla tai muutoin omituisen muotoisilla pakkauksilla.

22 Osta suoraan tuottajilta. Kananmunat, juurekset ja luomuliha ovat usein tuottajilla ja ruokapiireissä edullisempia kuin kaupoissa.

23 Käy kotona läpi kaapit ja pakastin, ennen kuin lähdet kauppaan. Kun tarkistaa kodin varastot, ei tarvitse lähteä kauppaan moneen päivään tai ei ainakaan tarvitse ostaa kuin hiukan täydennystä kotona oleviin ruokiin.

24 Valmista ruokaa kerralla isoja kattilallisia ja pakasta ne pienempiin annoksiin. Tee eväät töihin.

25 Pienistä puroista syntyy iso virta. Jos ostat joka päivä iltapäivälehden, suklaapatukan, noutokahvin tai energiajuoman, maksat niistä noin 60 euroa kuukaudessa.

26 Tarkista kauppakuitti. Kassatyöntekijäkin on vain ihminen, ja alennusmerkintä saattaa häneltä jäädä joskus huomaamatta.