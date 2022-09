Katso kuvat ja video: Vaasan keskussairaalan H-talossa on taidetta ja tekniikkaa

H-taloon on rakennettu äänieristettyjä koppeja, joissa lääkärit voivat pitää etävastaanottoa. Silloin potilas voi olla omalla kotisohvallaan tai omassa terveyskeskuksessaan jossain päin hyvinvointialuetta ja jutella lääkärin kanssa.

Talossa on paljon erilaista tekniikkaa. Vuodeosastoilla on potilaille esimerkiksi omat taulutietokoneet joka vuoteen luona. Potilashuoneissa on myös liiketunnistimia, joiden avulla toivotaan ehkäistävän kaatumisia.