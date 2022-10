Katso tästä tärpit syysloman viettoon Vaasassa – Lapsille uusi kulttuuritapahtuma

Ruotsalaisten määrä noussut

Luukkosen mukaan Tropiclandian suosio on vakiintunut.

– Meillä on vuosittain noin 85 000 asiakasta. Suurin osa tulee Vaasasta ja lähialueelta, mutta myös Etelä-Pohjanmaalta ja muualta Suomesta. Ruotsalaisten vierailijoiden osuus on kasvanut, sillä uusi laiva on lisännyt heidän matkailuaan Suomessa. Heitä kävi kesällä paljon.

Hän toivoo, että vaasalaiset muistavat käyttää oman kaupunkinsa kylpylää.

– Ei olisi kenenkään etu, jos kylpylä suljettaisiin.