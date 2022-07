Katutaiteen ilotulitus – Katso kuvagalleria laajentuneesta Wasa Graffitilandiasta

Tänä kesänä Graffitilandiassa on mukana noin 50 uutta taiteilijaa, ja erityisesti kansainvälisiin taiteilijoihin on haluttu panostaa. Koska esillä on myös viime vuoden teoksia, kokonaisuudessaan mukana olleita taiteilijoita on noin 200. Vaasalaisia taiteilijoitakin on kiitettävästi mukana.